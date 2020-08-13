У ООН засудили насилля щодо учасників протестів у Білорусі
Верховний комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет засудила дії силовиків під час демонстрацій у Білорусі. Також в Організації Об'єднаних Націй закликають звільнити затриманих під час протестів.
Насилля проти мирних протестувальників – неприпустиме, – ООН
У Білорусі повинні розслідувати факти зловживання владою під час подій після президентських виборів. На цьому наголосила Бачелет у своєму зверненні, інформує Al Jazeera.
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У ООН кажуть, що стрілянина правоохоронців з гумових куль та водометів, використання силовиками світлошумових гранат є неприпустими.
Я нагадую білоруській владі, що застосування сили під час протестів завжди повинно бути винятковим та запобіжним заходом. Треба чітко розмежовувати осіб, що несуть загрозу, та мирних протестувальників, проти яких насилля неприйнятне,
– мовиться у заяву Бачелет.
Ще більше Бачелет турбує поводження з демонстрантами під час і після затримання.
Протести у Білорусі: основне
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори. За попередніми даними, у чинного глави держави Лукашенка – близько 80%, у його найближчої конкурентки Світлани Тихановської – менше ніж 10%.
- Білоруси назвали вибори сфальсифікованими та вийшли на вулиці з протестами.
- Демонстрації тривають з 9 серпня. Їх жорстко розганяють силовики, відомо про тисячі затриманих, 1,5 тисячі поранених, щонайменше двоє людей загинули.
- Опозиціонерка Світлана Тихановська виїхала до Литви. Перед цим вона записала відео із закликом до білорусів не протестувати. У штабі кандидатки зазначають, Тихановську до цих дій примусила влада.