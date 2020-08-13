Верховний комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет засудила дії силовиків під час демонстрацій у Білорусі. Також в Організації Об'єднаних Націй закликають звільнити затриманих під час протестів.

Насилля проти мирних протестувальників – неприпустиме, – ООН

У Білорусі повинні розслідувати факти зловживання владою під час подій після президентських виборів. На цьому наголосила Бачелет у своєму зверненні, інформує Al Jazeera.

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У ООН кажуть, що стрілянина правоохоронців з гумових куль та водометів, використання силовиками світлошумових гранат є неприпустими.

Я нагадую білоруській владі, що застосування сили під час протестів завжди повинно бути винятковим та запобіжним заходом. Треба чітко розмежовувати осіб, що несуть загрозу, та мирних протестувальників, проти яких насилля неприйнятне,

– мовиться у заяву Бачелет.

Ще більше Бачелет турбує поводження з демонстрантами під час і після затримання.

#Belarus: UN Human Rights Chief @mbachelet condemns the violent response of the Belarusian authorities to the peaceful demonstrations held across the country in the aftermath of the presidential election and calls for people’s grievances to be heard https://t.co/wKz0s2LgvM pic.twitter.com/cQSiWwZZWy — UN Human Rights (@UNHumanRights) August 12, 2020