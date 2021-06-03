Дипломаты назвали мероприятие нарочитой попыткой отвлечь внимание международного сообщества от дестабилизирующих действий Кремля. Участие в мероприятии через видеосвязь приняли бывший премьер Украины Николай Азаров и экс-нардеп Олег Царев.

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Сенаторы США посетили Украину

Трое сенаторов США от Демократической и Республиканской партий прибыли 2 июня в Украину. В Киеве законодатели провели встречи с украинскими чиновниками, представителями гражданского общества и почтили память погибших на Востоке.

Байден обсудит кибератаки на встрече с Путиным

Кибератаки на крупнейшую в мире компанию-переработчика мяса JBS и колониальный трубопровод будут одной из тем встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Американский президент считает, что глава Кремля может сыграть роль в предотвращении и остановке таких действий. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

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