Дипломати назвали захід навмисною спробою відвернути увагу міжнародного співтовариства від дестабілізуючих дій Кремля. Участь у заході через відеозв'язок взяли колишній прем'єр України Микола Азаров та екснардеп Олег Царьов.

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Троє сенаторів США від Демократичної та Республіканської партій прибули 2 червня в Україну. У Києві законодавці провели зустрічі з українськими урядовцями, представниками громадянського суспільства та вшанували пам'ять загиблих на Сході.

Байден обговорить кібератаки на зустрічі з Путіним

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