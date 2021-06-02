Рішення Зеленського та РНБО, мовляв, суперечить міжнародним стандартам в царині прав людини. Про це мовиться у звіті управління Верховного комісара ООН із прав людини за період з 1 лютого до 30 квітня 2021 року.

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Рішенню про закриття каналів в Україні "не вистачає обгрунтування"

Звіт управління ООН із прав людини опубліковано 1 червня, а охоплює він період 1 лютого – 30 квітня. Серед іншого у документі зачепили й тему закриття в Україні телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZiK.

Нагадаємо, формальним власником цих ЗМІ є народний депутат із фракції проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" у Верховній Раді Тарас Козак. Однак фактично контролює їх саме Віктор Медведчук.

Обох, до слова, правоохоронці підозрюють у державній зраді.

В ООН нагадали, що 2 лютого Президент України Володимир Зеленський своїм підписом підтвердив рішення РНБО запровадити санкції проти Тараса Козака та його компаній.



Що слід пам'ятати про санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу

"Це призвело до закриття 3 телевізійних каналів ("112 Україна", NewsOne та ZiK), які сприймають як проросійські", – констатували у звіті управління з прав людини. І ось як там оцінили цей факт:

"Це рішення суперечить міжнародним стандартам прав людини, адже йому не вистачає обгрунтування необхідності й пропорційності, і його не ухвалив незалежний орган влади".

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