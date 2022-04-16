ООН подтверждает гибель от войны в Украине не менее 1982 гражданских, МВД – 2700

Организация Объединенных Наций подтвердила, что с начала полномасштабного вторжения от войны в Украине погибли по меньшей мере 1982 гражданских. В общей сложности почти 5 тысяч мирных пострадали.

Эти люди погибли и пострадали до полуночи 14 апреля. По данным МВД, по состоянию на утро 15 апреля погибли не менее 2700 мирных жителей.

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Несколько тысяч мирных погибли от рук оккупантов

Число пострадавших среди гражданских лиц с 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, к полуночи 14 апреля составило 4 633 гражданских, в том числе 1 982 погибших.

– говорится в сообщении.

К сожалению, из 1 982 погибших:

511 мужчин;

323 женщины;

34 девочки и 56 мальчиков;

пол 72 детей и 986 взрослых неизвестен.

В том числе ранения получили 2 651 человек. Из них – 53 девочки и 56 мальчиков, а также 147 детей, пол которых не удалось установить.

Фактическое количество погибших и раненых до сих пор неизвестно

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что цифра касается только тех случаев гибели гражданских лиц, в отношении которых было возбуждено уголовное дело и в отношении которых была проведена судебно-медицинская экспертиза тел погибших.

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ждут подтверждения,

– говорится в сообщении.

Также известно, что есть города, где сообщили о многочисленных жертвах среди гражданского населения, еще подлежащих верификации и не включенных в вышеприведенную статистику. Речь идет о:

Мариуполе Донецкой области;

Изюме в Харьковской области;

Попасной Луганской области;

а также Бородянке Киевской области.

Более того, к сожалению, согласно Офису генпрокурора, с 24 февраля по 15 апреля в результате действий врага погибли 198 детей и еще 355 получили ранения.

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