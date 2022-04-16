В ООН предупредили, что жителям окруженных россиянами украинских городов грозит голод

Жители украинских городов, осаждаемых российскими оккупантами, могут умирать от голода. Также от недостатка продовольствия страдают внутренне перемещенные лица. Об этом заявили в ООН.

Так, Всемирная продовольственная программа ООН призвала предоставить беспрепятственный доступ к еде семьям, оказавшимся в зонах военных действий. Также это касается населенных пунктов, которые оккупировали российские захватчики.

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Российское окружение угрожает жителям голодом

Мы призываем всех предоставить нам доступ, необходимый для связи с людьми в окруженных городах. Одно дело, когда люди страдают от разрухи войны. Другое дело, когда они умирают от голода,

– подчеркнул исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли.

В ООН считают, что в заблокированном оккупантами Мариуполе заканчиваются последние запасы пищи и воды. В город неделями не пропускают никакой помощи. По предварительным подсчетам, только в Мариуполе в ловушке оказались более 100 тысяч человек. Также представители КПН обеспокоены ситуацией в других городах на востоке Украины.

В ООН напомнили, что более 7 миллионов человек вынужденно искали убежище в других уголках Украины. Это также вывело из строя системы снабжения во многих областях. Так, по оценкам экспертов, треть населения страны и более половины (60%) внутренне перемещенных лиц переживают, смогут ли они найти достаточно продовольствия.

Ранее в ООН подчеркнули, что война в Украине повлияет на волну голода в других странах. Причиной тому станет подорожание продовольствия. И поэтому миллионы людей могут остаться без возможности прокормить себя.

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