ООН призвала найти возможности для "гуманитарного прекращения огня"
Источник:CNN
ООН планирует договариваться с Украиной и Россией о гуманитарном прекращении огня. Ответственным за это будет Мартин Гриффитс.
Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс планирует отправиться в Киев и Москву на переговоры о "гуманитарном прекращении огня". Об этом заявил генсек ООН Антониу Гуттериш.
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Антониу Гуттериш подчеркнул, что "гуманитарное прекращение огня" позволит доставить гуманитарную помощь находящимся в зоне боевых действий.
Остановка боевых действий позволит доставить важную гуманитарную помощь и позволит гражданскому населению безопасно передвигаться. Это спасет жизнь, предотвратит страдания и защитит гражданских,
– заявил Гуттериш.
Генсек ООН выразил надежду на то, что достижение договоренностей о прекращении огня поможет преодолеть глобальные последствия войны.
Также Гуттериш отметил, что сейчас в Украине работают около тысячи сотрудников ООН в гуманитарных центрах во Львове, Ужгороде, Днепре, Виннице, Мукачево, Черновцах, Луганске и Донецке.
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