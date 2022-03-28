ООН призвала найти возможности для "гуманитарного прекращения огня"

ООН планирует договариваться с Украиной и Россией о гуманитарном прекращении огня. Ответственным за это будет Мартин Гриффитс.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс планирует отправиться в Киев и Москву на переговоры о "гуманитарном прекращении огня". Об этом заявил генсек ООН Антониу Гуттериш.

Заметьте "Доехали 5 больших фур": в Харьковскую область доставили гуманитарную помощь от ООН

Антониу Гуттериш подчеркнул, что "гуманитарное прекращение огня" позволит доставить гуманитарную помощь находящимся в зоне боевых действий.

Остановка боевых действий позволит доставить важную гуманитарную помощь и позволит гражданскому населению безопасно передвигаться. Это спасет жизнь, предотвратит страдания и защитит гражданских,

– заявил Гуттериш.

Генсек ООН выразил надежду на то, что достижение договоренностей о прекращении огня поможет преодолеть глобальные последствия войны.

Также Гуттериш отметил, что сейчас в Украине работают около тысячи сотрудников ООН в гуманитарных центрах во Львове, Ужгороде, Днепре, Виннице, Мукачево, Черновцах, Луганске и Донецке.

Интересно – из Мариуполя принудительно вывезли 30 тысяч человек: смотрите видео