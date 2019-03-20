12:57
20 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина покусал Азаров. Спортивные игры глазами россиян
      Вєсті Кремля
      21:50, 19 марта
      Вести.UA: Языковой патруль Парубия. Новый тренд в украинской политике
      Вєсті.UA
      19:17, 19 марта
      Экопарк или застройка: как принципиальность столичной власти оказалась фейком
      ЦРУ
      09:01, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      ООН опубликовала рейтинг самых счастливых стран мира: Украина в хвосте списка

      155 Читати новину українською
      ООН опубликовала рейтинг самых счастливых стран мира: Украина не в лидерах
      ООН опубликовала рейтинг самых счастливых стран мира: Украина не в лидерах / Фото из открытых источников

      Организация Sustainable Development Solutions Network под руководством ООН подготовила к Международному дню счастья (20 марта) рейтинг самых счастливых стран мира. Уже второй год подряд Финляндия возглавляет этот рейтинг.

      Украина в рейтинге самых счастливых стран заняла 133 место из 156.

      Читайте также: Какие самые дорогие и самые дешевые города в мире

      По сравнению с 2018 годом Украина поднялась на 5 позиций. Наша страна между Чадом (132) и Эфиопией (134 место).

      найщасливіші країни світу україна
      Украина в рейтинге самых счастливых стран мира

      Кроме Финляндии в десятку самых счастливых стран вошли Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада и Австрия.

      рейтинг найщасливіших країн світу фінляндія
      Первая десятка самых счастливых стран мира

      На последнем месте в рейтинге – Южный Судан. Кроме него, наименее счастливыми странами стали ЦАР, Афганистан, Танзания, Руанда, Йемен, Малави, Сирия, Ботсвана и Гаити.

      Как составили рейтинг? Доклад сформировали на основе исследования мнений жителей 156 стран. В опросах исследуют несколько аспектов: ВВП на душу населения, ожидаемую продолжительность жизни, уровень социальной поддержки, коррупции и другие данные. Показатель счастья измеряют на основании данных опросов за три года, рейтинг 2019 года составляли по данным 2016-2018 годов.

      blog_ava
      День весеннего равноденствия 2019: чем особенный, ритуалы и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      39985
      Теги: Социологическое исследование рейтинги Новости Украины Счастье ООН
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Одна проти всіх: історія судді-викривачки
      сегодня , 12:00 Одна проти всіх: історія судді-викривачки
      Блог Медіа 1279
      Весенний бум вакансий: за кем охотятся украинские работодатели
      сегодня , 10:51 Весенний бум вакансий: за кем охотятся украинские работодатели
      Ірина Поліщук 999
      Как избавиться от боли в спине: 5 советов эксперта
      сегодня , 10:01 Как избавиться от боли в спине: 5 советов эксперта
      Все про здоров'я 1512
      Не зміг сидіти у мирному місті, коли триває війна
      сегодня , 08:40 Не зміг сидіти у мирному місті, коли триває війна
      Повернись живим 486
      Нові рейтинги та антирейтинги кандидатів: хто і як може змінити розклади?
      19 марта , 22:00 Нові рейтинги та антирейтинги кандидатів: хто і як може змінити розклади?
      Артем Овдієнко 4680
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года (Фото)
       11 марта 2013 , 21:24 1
      Инфографика: мировая карта голода
       31 мая 2015 , 13:57
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук