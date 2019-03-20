ООН опубликовала рейтинг самых счастливых стран мира: Украина в хвосте списка

Организация Sustainable Development Solutions Network под руководством ООН подготовила к Международному дню счастья (20 марта) рейтинг самых счастливых стран мира. Уже второй год подряд Финляндия возглавляет этот рейтинг.

Украина в рейтинге самых счастливых стран заняла 133 место из 156.

Читайте также: Какие самые дорогие и самые дешевые города в мире

По сравнению с 2018 годом Украина поднялась на 5 позиций. Наша страна между Чадом (132) и Эфиопией (134 место).



Украина в рейтинге самых счастливых стран мира

Кроме Финляндии в десятку самых счастливых стран вошли Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада и Австрия.



Первая десятка самых счастливых стран мира

На последнем месте в рейтинге – Южный Судан. Кроме него, наименее счастливыми странами стали ЦАР, Афганистан, Танзания, Руанда, Йемен, Малави, Сирия, Ботсвана и Гаити.

Как составили рейтинг? Доклад сформировали на основе исследования мнений жителей 156 стран. В опросах исследуют несколько аспектов: ВВП на душу населения, ожидаемую продолжительность жизни, уровень социальной поддержки, коррупции и другие данные. Показатель счастья измеряют на основании данных опросов за три года, рейтинг 2019 года составляли по данным 2016-2018 годов.