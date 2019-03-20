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      ООН оприлюднила рейтинг найщасливіших країн світу: Україна у хвості списку

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      ООН оприлюднила рейтинг найщасливіших країн світу: Україна не в лідерах
      ООН оприлюднила рейтинг найщасливіших країн світу: Україна не в лідерах / Фото з відкритих джерел

      Організація Sustainable Development Solutions Network під проводом ООН підготувала до Міжнародного дня щастя (20 березня) рейтинг найщасливіших країн світу. Уже другий рік поспіль Фінляндія очолює цей рейтинг.

      Україна у рейтингу найщасливіших країн посіла 133 місце зі 156.

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      У порівнянні з 2018 роком Україна піднялася на 5 позицій. Наша країна між Чадом (132) і Ефіопією (134 місце).

      найщасливіші країни світу україна
      Україна у рейтингу найщасливіших країн світу

      Окрім Фінляндії до десятки найщасливіших країн увійшли Данія, Норвегія, Ісландія, Нідерланди, Швейцарія, Швеція, Нова Зеландія, Канада та Австрія.

      рейтинг найщасливіших країн світу фінляндія
      Перша десятка найщасливіших країн світу

      На останньому міці у рейтингу – Південний Судан. Крім нього, найменш щасливими країнами стали ЦАР, Афганістан, Танзанія, Руанда, Ємен, Малаві, Сирія, Ботсвана та Гаїті.

      Як склали рейтинг? Доповідь сформували на основі дослідження думок жителів 156 країн. В опитуваннях досліджують кілька аспектів: ВВП на душу населення, очікувану тривалість життя, рівень соціальної підтримки, корупції та інші дані. Показник щастя вимірюють на підставі даних опитувань за три роки, рейтинг 2019 року складали за даними 2016–2018 років.

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      Теги: Новини України Рейтинги ООН Соціологічне дослідження Щастя
      Джерело: 24 канал
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