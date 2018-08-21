ООН поднимет тему денуклеаризации Корейского полуострова в ходе Генассамблеи в сентябре

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поднимет тему денуклеаризации Корейского полуострова в ходе недели высокого уровня Генассамблеи в сентябре.

Об этом сообщает агентство "ТАСС" со ссылкой на офис генсека.

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Генеральный секретарь с нетерпением ждет обсуждения вопроса о том, какие шаги нужны для поддержки дипломатических усилий сторон по обеспечению устойчивого мира, безопасности и полной и определенной денуклеаризации Корейского полуострова в ходе предстоящей недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН,

– говорится в заявлении офиса.

Гутерриш приветствовал проведение межкорейского мероприятия по воссоединению семей, которое продлится до 26 августа.

"Он надеется, что такие меры по воссоединению семей станут постоянными и в них будут привлечены гораздо больше людей, в том числе пострадавших корейцев во всем мире", – отмечается в документе.

Южная Корея и КНДР в понедельник начали проведение первой за почти три года встречи семей, разделенных Корейской войной 1950 – 1953 годов. Встреча проходит в курортной зоне Кымгансан (Алмазные горы), расположенной на территории КНДР.