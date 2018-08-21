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ООН підніме тему денуклеаризації Корейського півострова в ході Генасамблеї у вересні

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Генсек ООН
Генсек ООН / Фото з відкритих джерел

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підніме тему денуклеаризації Корейського півострова в ході тижня високого рівня Генасамблеї у вересні.

Про це повідомляє агенція "ТАСС" з посиланням на офіс генсека.

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Генеральний секретар з нетерпінням чекає обговорення питання про те, які кроки потрібні для підтримки дипломатичних зусиль сторін щодо забезпечення стійкого миру, безпеки і повної та певної денуклеаризації Корейського півострова в ході майбутнього тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН,
– йдеться в заяві офісу.

Гутерріш привітав проведення міжкорейського заходу щодо возз'єднання сімей, яке триватиме до 26 серпня.

"Він сподівається, що такі заходи з возз'єднання сімей стануть постійними і в них буде залучено набагато більше людей, в тому числі постраждалих корейців у всьому світі", – наголошується в документі.

Південна Корея і КНДР в понеділок почали проведення першої за майже три роки зустрічі сімей, розділених Корейською війною 1950 – 1953 років. Зустріч проходить в курортній зоні Кімгансан (Алмазні гори), розташованій на території КНДР.

Теги: Новини політики КНДР Генсек ООН ООН
Джерело: 24 Канал
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