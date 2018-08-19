В ООН зробили важливу заяву щодо ситуації на Сході України

Організація Об'єднаних Націй з нагоди 10-го Всесвітнього дня гуманітарної допомоги закликала вжити заходів для того, аби захистити мільйони українців, які страждають внаслідок активних бойових дій на Сході України.

Про це йдеться у повідомленні представництва України в ООН, передає УНН.

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"Я прошу міжнародну спільноту збільшити підтримку заради розширення заходів, спрямованих на полегшення страждань цивільного населення України, яке потерпає внаслідок цієї кризи, незалежно від місця їхнього проживання у міжнародно визнаних кордонах України, та ще раз закликаю повністю дотримуватися вимог міжнародного гуманітарного права", — заявила координаторка системи ООН в Україні та координатор з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані.

Як зазначає ООН, на п’ятий рік кризи на Сході України загинуло понад 3 тисячі цивільних: чоловіків, жінок та дітей. Більше ніж 9 тисяч було поранено. У понад 3,4 мільйонів людей виникають труднощі з отриманням продуктів харчування, доступом до води, житла, медпослуг та освіти.

Тільки за перше півріччя 2018 року понад 600 тисяч українських мирних громадян у всіх постраждалих районах України отримали життєво необхідну гуманітарну допомогу,

— підкреслила Оснат Лубрані.

Вона наголосила: для того, аби великі гуманітарні потреби на Сході України були повністю задоволені, необхідно негайне збільшити фінансування.

"У мене викликає занепокоєння, що фінансування гуманітарного реагування забезпечено менш ніж на третину від необхідної суми”, — зазначила пані Лубрані. Незважаючи на таке недофінансування, місцеві, національні та міжнародні гуманітарні учасники все ж намагаються надати у 2018 році допомогу приблизно 2,3 мільйона чоловіків, жінок та дітей, які опинились в уразливому становищі. Закликаю держави-члени продемонструвати свою солідарність з людьми в Україні та підтримати наші невтомні зусилля",

— додала координаторка системи ООН в Україні.

Нагадаємо, у суботу, 18 серпня, на 80 році життя помер Кофі Аннан, колишній генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, лауреат Нобелівської премії миру.