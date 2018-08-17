Заяву ООН про загрозу життю Сенцова підтримало посольство США
Посольство США закликало Росію звільнити українського політв'язня Олега Сенцова.
Про це повідомило посольство США в Україні у Twitter.
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Життя незаконно утримуваного на території Росії українського політв'язня Олега Сенцова знаходиться під загрозою. В американському посольстві висловили солідарність з експертами ООН, які заявляли про загрозу життю українця та закликали РФ звільнити його.
"Солідарні з експертами ООН: "Життя Сенцова під загрозою. Його голодування розпочалось після судового процесу та вироку, які не відповідають стандартам міжнародного права. Ми закликаємо російську владу терміново звільнити його без жодних умов", – зазначено у повідомленні.
Джерело: 24 Канал
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