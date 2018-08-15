ООН закликало РФ негайно звільнити Сенцова

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) закликають РФ негайно звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова.

Про це йдеться на офіційному сайті Верховного комісара ООН з прав людини.

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Зазначається, що експерти ООН закликали російську владу негайно і без будь-яких умов звільнити Олега Сенцова, висловлюючи серйозну стурбованість щодо його фізичного та морального стану.

В ООН також закликають Кремль негайно надати Сенцову необхідне медичне лікування "на основі його повної та свідомої згоди".

Життя Сенцова знаходиться перед неминучою загрозою. Він оголосив про голодування на знак протесту внаслідок судового процесу і засудження, що не відповідають міжнародному праву. Ми закликаємо російську владу звільнити його без умов у терміновому порядку,

– сказали експерти.

Наразі експерти ООН контактують з цього приводу з російськими органами влади.

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "некоректними" слова про відмову в помилуванні Олега Сенцова через те, що режисер самостійно не просив про це.

15 серпня стало відомо, що виконувач обов'язків губернатора Ямало-Ненецького автономного округу Дмитро Артюхов не отримував прохань про помилування незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова. Хоча у відповіді від АП РФ на лист мами Сенцова про помилування йшлося про те, що її звернення направлено Артюхову.

Раніше, 13 липня Людмила Сенцова, мати режисера Олега Сенцова, якого російська влада незаконно утримує в колонії, попросила президента Росії Володимира Путіна помилувати сина. У Росії звернення пообіцяли розглянути, проте наголосили, що згідно з процедурою ув'язнений сам повинен попросити про помилування. Олег Сенцов робити цього не збирається.