ООН призвало РФ немедленно освободить Сенцова

В Организации Объединенных Наций (ООН) призывают РФ немедленно освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом говорится на официальном сайте Верховного комиссара ООН по правам человека.

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Отмечается, что эксперты ООН призвали российские власти немедленно и без всяких условий освободить Олега Сенцова, выражая серьезную обеспокоенность относительно его физического и морального состояния.

В ООН также призвали Кремль немедленно предоставить Сенцову необходимое медицинское лечение "на основе его полной и сознательной воли".

Жизнь Сенцова находится перед неизбежной угрозой. Он объявил голодовку в знак протеста в результате судебного процесса и осуждения, что не соответствуют международному праву. Мы призываем российскую власть освободить его без условий в срочном порядке,

– сказали эксперты.

Сейчас эксперты ООН контактируют по этому поводу с российскими органами власти.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "некорректными" слова об отказе в помиловании Олега Сенцова из-за того, что режиссер самостоятельно не просил об этом.

15 августа стало известно, что исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов не получал просьб о помиловании незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Хотя в ответе от АП РФ на письмо мамы Сенцова о помиловании речь шла о том, что ее обращение направлено Артюхову.

Ранее, 13 июля Людмила Сенцова, мать режиссера Олега Сенцова, которого российская власть незаконно удерживает в колонии, попросила президента России Владимира Путина помиловать сына. В России пообещали рассмотреть обращение, однако отметили, что согласно процедуре заключенный сам должен попросить о помиловании. Олег Сенцов делать этого не собирается.