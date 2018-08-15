20:46
15 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
33°C 18°C
  • четверг
    27°C 20°C
  • пятница
    28°C 19°C
  • суббота
    30°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Собчак завязала с политикой. Депутаты РФ на гироскутерах
Вєсті Кремля
20:26, сегодня
Вести.UA. Рада за колючей проволокой. Рецепт прекращении войны от Комаровского
Вєсті.UA
20:25, сегодня
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

ООН призвало РФ немедленно освободить Сенцова

83 Читати новину українською
Олег Сенцов
Олег Сенцов / etcetera.media

В Организации Объединенных Наций (ООН) призывают РФ немедленно освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом говорится на официальном сайте Верховного комиссара ООН по правам человека.

Читайте также: Депутаты стран Балтии призвали ЕС помочь освободить Сенцова

Отмечается, что эксперты ООН призвали российские власти немедленно и без всяких условий освободить Олега Сенцова, выражая серьезную обеспокоенность относительно его физического и морального состояния.

В ООН также призвали Кремль немедленно предоставить Сенцову необходимое медицинское лечение "на основе его полной и сознательной воли".

Жизнь Сенцова находится перед неизбежной угрозой. Он объявил голодовку в знак протеста в результате судебного процесса и осуждения, что не соответствуют международному праву. Мы призываем российскую власть освободить его без условий в срочном порядке,
– сказали эксперты.

Сейчас эксперты ООН контактируют по этому поводу с российскими органами власти.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "некорректными" слова об отказе в помиловании Олега Сенцова из-за того, что режиссер самостоятельно не просил об этом.
15 августа стало известно, что исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов не получал просьб о помиловании незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Хотя в ответе от АП РФ на письмо мамы Сенцова о помиловании речь шла о том, что ее обращение направлено Артюхову.
Ранее, 13 июля Людмила Сенцова, мать режиссера Олега Сенцова, которого российская власть незаконно удерживает в колонии, попросила президента России Владимира Путина помиловать сына. В России пообещали рассмотреть обращение, однако отметили, что согласно процедуре заключенный сам должен попросить о помиловании. Олег Сенцов делать этого не собирается.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украинцы в плену РФ Олег Сенцов ООН
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
сегодня, 15:39 Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
"Джавелины" отправлены в Украину, – Госдеп США
 30 апреля , 16:09
Турчинов назвал рекордную сумму на оборону в бюджете-2017
 25 декабря 2016 , 16:50
Топ-10 самых посещаемых арен Европы в сезоне-2016/17
 18 декабря 2016 , 00:03
Звезда "Баварии" фотофактами уничтожил арбитров матча "Реал" – "Бавария"
 19 апреля 2017 , 10:09
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук