Заявление ООН об угрозе жизни Сенцова поддержало посольство США

Посольство США призвало Россию освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом сообщило посольство США в Украине в Twitter.

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Жизнь незаконно удерживаемого на территории России украинского политзаключенного Олега Сенцова находится под угрозой. В американском посольстве выразили солидарность с экспертами ООН, которые заявляли об угрозе жизни украинца и призвали РФ освободить его.

"Солидарны с экспертами ООН:" Жизнь Сенцова под угрозой. Его голодание началось после судебного процесса и приговора, не соответствующих стандартам международного права. Мы призываем российские власти срочно освободить его без всяких условий", – говорится в сообщении.