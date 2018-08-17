19:14
17 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 20°C
  • воскресенье
    27°C 19°C
  • понедельник
    28°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Хайп Путина. Кубок Стэнли с пельменями
Вєсті Кремля
21:13, 16 августа
Вести.UA. Таланты Савченко в изоляторе. Очередной позор главы Николаевской области
Вєсті.UA
19:25, 16 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Заявление ООН об угрозе жизни Сенцова поддержало посольство США

39 Читати новину українською
Посольство США поддержало заявление ООН
Посольство США поддержало заявление ООН / www.google.com.ua

Посольство США призвало Россию освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом сообщило посольство США в Украине в Twitter.

Читайте также: ООН призвала РФ немедленно освободить Сенцова

Жизнь незаконно удерживаемого на территории России украинского политзаключенного Олега Сенцова находится под угрозой. В американском посольстве выразили солидарность с экспертами ООН, которые заявляли об угрозе жизни украинца и призвали РФ освободить его.

"Солидарны с экспертами ООН:" Жизнь Сенцова под угрозой. Его голодание началось после судебного процесса и приговора, не соответствующих стандартам международного права. Мы призываем российские власти срочно освободить его без всяких условий", – говорится в сообщении.

 

Теги: Новости Украины Новости США ООН Олег Сенцов Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Я переработал со всеми, кого вы знаете, – продюсер Бебешко о Кузьме и нынешнем шоу-бизе
сегодня, 19:12 Я переработал со всеми, кого вы знаете, – продюсер Бебешко о Кузьме и нынешнем шоу-бизе
Катерина Петренко
Путешествия по Украине: первозданная Николаевщина, которую непременно стоит увидеть
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: первозданная Николаевщина, которую непременно стоит увидеть
Тетяна Бучок
Россия перекрыла Азов: что будет с Черным морем?
сегодня, 17:00 Россия перекрыла Азов: что будет с Черным морем?
Блог Медіа
Российские и иностранные артисты, которые отказались выступать в Крыму: список
сегодня, 16:07 Российские и иностранные артисты, которые отказались выступать в Крыму: список
Наталя Боднар
Адвокати Януковича пробивають чергове "дно"
сегодня, 15:00 Адвокати Януковича пробивають чергове "дно"
Віталій Кулик
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Польская группа записала польскую версию "Брат брата" в поддержку Майдана (Видео)
 29 января 2014 , 02:35 1
Скандал дня. Нардеп забрал подаренную перед выборами детскую площадку
 29 декабря 2016 , 14:08
Профессиональный спорт – лицо страны, – вратарь сборной Украины об Олимпиаде-2016
 18 августа 2016 , 11:55
Девушка Роналду шокировала сеть фото с Ибицы – тайну Криштиану открыто
 9 июля 2017 , 18:07
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук