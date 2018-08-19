В ООН сделали важное заявление по ситуации на Востоке Украины

Организация Объединенных Наций по случаю 10-го Всемирного дня гуманитарной помощи призвала принять меры для того, чтобы защитить миллионы украинцев, которые страдают в результате активных боевых действий на Востоке Украины.

Об этом говорится в сообщении представительства Украины в ООН, передает УНН.

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"Я прошу международное сообщество увеличить поддержку ради расширения мер, направленных на облегчение страданий гражданского населения Украины, которое страдает в результате этого кризиса, независимо от места их проживания в международно признанных границах Украины, и еще раз призываю полностью соблюдать требования международного гуманитарного права", — заявила координатор системы ООН в Украине и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.

Как отмечает ООН, на пятый год кризиса на Востоке Украины погибло более 3 тысяч гражданских: мужчин, женщин и детей. Более 9 тысяч были ранены. У более 3,4 миллионов людей возникают трудности с получением продуктов питания, доступом к воде, жилья, медуслуг и образования.

Только за первое полугодие 2018 года более 600 тысяч украинских мирных граждан во всех пострадавших районах Украины получили жизненно необходимую гуманитарную помощь,

— подчеркнула Оснат Лубрани.

Она подчеркнула: для того, чтобы крупные гуманитарные потребности на Востоке Украины были полностью удовлетворены, необходимо немедленно увеличить финансирование.

"У меня вызывает беспокойство, что финансирование гуманитарного реагирования обеспечено менее чем на треть от необходимой суммы”, — отметила госпожа Лубрани. Несмотря на такое недофинансирование, местные, национальные и международные гуманитарные участники все же стараются предоставить в 2018 году помощь примерно 2,3 миллиона мужчин, женщин и детей, оказавшихся в уязвимом положении. Призываю государства-члены продемонстрировать свою солидарность с людьми в Украине и поддержать наши неустанные усилия", — добавила координатор системы ООН в Украине.

Напомним, в субботу, 18 августа, на 80 году жизни скончался Кофи Аннан, бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, лауреат Нобелевской премии мира.