18:31
19 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 16°C
  • понедельник
    27°C 18°C
  • вторник
    29°C 17°C
  • среда
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Щучка Путина. Вайкулистый инфантилизм
Вєсті Кремля
18:55, 18 августа
Вести.UA. Жир. Тайна нейтрализации Медведчука. Чем Савченко заняла свои руки
Вєсті.UA
18:22, 18 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

В ООН сделали важное заявление по ситуации на Востоке Украины

817 Читати новину українською
В ООН сделали важное заявление по ситуации на Востоке Украины
/ Фото из открытых источников

Организация Объединенных Наций по случаю 10-го Всемирного дня гуманитарной помощи призвала принять меры для того, чтобы защитить миллионы украинцев, которые страдают в результате активных боевых действий на Востоке Украины.

Об этом говорится в сообщении представительства Украины в ООН, передает УНН.

Читайте также: Заявление ООН об угрозе жизни Сенцова поддержало посольство США

"Я прошу международное сообщество увеличить поддержку ради расширения мер, направленных на облегчение страданий гражданского населения Украины, которое страдает в результате этого кризиса, независимо от места их проживания в международно признанных границах Украины, и еще раз призываю полностью соблюдать требования международного гуманитарного права", — заявила координатор системы ООН в Украине и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.

Как отмечает ООН, на пятый год кризиса на Востоке Украины погибло более 3 тысяч гражданских: мужчин, женщин и детей. Более 9 тысяч были ранены. У более 3,4 миллионов людей возникают трудности с получением продуктов питания, доступом к воде, жилья, медуслуг и образования.

Только за первое полугодие 2018 года более 600 тысяч украинских мирных граждан во всех пострадавших районах Украины получили жизненно необходимую гуманитарную помощь,
— подчеркнула Оснат Лубрани.

Она подчеркнула: для того, чтобы крупные гуманитарные потребности на Востоке Украины были полностью удовлетворены, необходимо немедленно увеличить финансирование.

"У меня вызывает беспокойство, что финансирование гуманитарного реагирования обеспечено менее чем на треть от необходимой суммы”, — отметила госпожа Лубрани. Несмотря на такое недофинансирование, местные, национальные и международные гуманитарные участники все же стараются предоставить в 2018 году помощь примерно 2,3 миллиона мужчин, женщин и детей, оказавшихся в уязвимом положении. Призываю государства-члены продемонстрировать свою солидарность с людьми в Украине и поддержать наши неустанные усилия", — добавила координатор системы ООН в Украине.

Напомним, в субботу, 18 августа, на 80 году жизни скончался Кофи Аннан, бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, лауреат Нобелевской премии мира.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе ООН Украина – Россия
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Путешествия по Украине: невероятный Крым, в который стоит поехать после деоккупации
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: невероятный Крым, в который стоит поехать после деоккупации
Наталя Сколоздра
Ложь, завернутая в париотизм: зачем украинцев обманывают о ситуации в Крыму
сегодня, 16:00 Ложь, завернутая в париотизм: зачем украинцев обманывают о ситуации в Крыму
Михайло Подоляк
Медовый, Яблочный и Ореховый: как празднуют в Украине три августовские Спаса
сегодня, 12:30 Медовый, Яблочный и Ореховый: как празднуют в Украине три августовские Спаса
Юлія Девда 23548
"Укрзалізниця" і подорож у минуле: за кого нас мають?
сегодня, 12:00 "Укрзалізниця" і подорож у минуле: за кого нас мають?
Блог Медіа
Только для избранных: пять книг о невероятных закрытых клубах
сегодня, 11:01 Только для избранных: пять книг о невероятных закрытых клубах
Євгенія Мазур
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Депутатам грозит 2 года тюрьмы за "избиение милиционеров"
 15 февраля 2013 , 21:44 5
Довгий не пришел на допрос в УБОП
 19 апреля 2011 , 10:16
Днепр примет финал Кубка Украины 2017/2018
 27 декабря 2017 , 13:40
Боруссия может осуществить сенсационный трансфер – кто станет новыми партнерами и тренером Ярмоленко
 21 марта , 13:49
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук