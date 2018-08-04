ООН призывает украинское правительство расследовать нападение на Гандзюк и других активистов

Организация Объединенных Наций в Украине осуждает ужасное нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк, которую 31 июля облили кислотой.

В своем заявлении, представительство ООН также подчеркнуло, что внимательно наблюдает за ситуацией вокруг других недавних нападений на общественных активистов в Украине.

Читайте также: Покушение на активистку Гандзюк: полиция задержала подозреваемого в преступлении

Добавляется, что все случаи были или будут задокументированы и проанализированы Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине.

Мы призываем Правительство и правоохранительные органы провести прозрачное, всестороннее и эффективное расследование нападения на Екатерину и других активистов. Мы подчеркиваем, что сильное гражданское общество, где гарантируется фундаментальное право на свободу слова и безопасность необходимо для обеспечения прозрачного управления и ответственности власти,

– заявили в представительстве ООН.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестные облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и руководительницу делами исполнительного комитета городского совета. Женщина получила 30% ожогов тела.



Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство и рассматривает три версии совершения преступления: служебная деятельность потерпевшей, активная гражданская позиция и бытовые конфликты.



Сейчас Гандзюк находится на лечении в Киевском ожоговом центре, ей предоставлена государственная охрана, а также активистка согласилась сотрудничать с правоохранительными органами в расследовании нападения на нее.