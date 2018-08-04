ООН закликає український уряд розслідувати напади на Гандзюк та інших активістів

Організація Об'єднаних Націй в Україні засуджує жахливий напад на громадську активістку Катерину Гандзюк, яку 31 липня облили кислотою.

У своїй заяві, представництво ООН також підкреслило, що уважно спостерігає за ситуацією навколо інших нещодавніх нападів на громадських активістів в Україні.

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Додається, що всі випадки були чи будуть задокументовані та проаналізовані Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні.

Ми закликаємо Уряд та правоохоронні органи провести прозоре, всебічне та ефективне розслідування нападу на Катерину та інших активістів. Ми наголошуємо, що сильне громадянське суспільство, де гарантується фундаментальне право на свободу слова та безпеку є необхідним для забезпечення прозорого урядування та відповідальності влади,

– заявили у представництві ООН.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні невідомі облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та керівницю справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Жінка зазнала 30% опіків тіла.



Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство та розглядає три версії скоєння злочину: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти.



Наразі Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському опіковому центрі, їй надано державну охорону, а також активістка погодилась співпрацювати з правоохоронцями у розслідуванні нападу на неї.