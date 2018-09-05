ООН собирает экстренное заседание из-за авиаударов в Сирии

Российские и сирийские бомбардировщики атаковали провинцию Идлиб, погибли 13 мирных людей.

Авиаудар совершили, несмотря на предостережения президента США Дональда Трампа, что бомбардировки провинции могут привести к крупнейшей гуманитарной катастрофе в Сирии за все 7 лет войны.

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Из-за авиаудара Совбез ООН в пятницу соберется на заседание.

Население провинции – почти 3 миллиона. В Идлиб вывозили повстанцев и их семьи из Алеппо и Восточной Гуты. В Кремле настаивают, что провинция превратилась в прибежище террористов. Поэтому и будут помогать правительственным силам очистить регион от них.

По оценке экспертов ООН, в Сирии за годы войны погибло уже более 400 тысяч человек. Еще пять миллионов стали вынужденными переселенцами.

Напомним, что в СМИ появилась информация, что под прикрытием российских сил Иран строит в Сирии ракетный завод и переправляет баллистические ракеты союзникам в Ираке.