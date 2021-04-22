В результате пожара в воинской части на Луганщине пострадал боец: причина возгорания
В штабе Операции Объединенных сил рассказали, что пожар в воинской части на Луганщине произошел из-за возгорания бензобака автомобиля. Впоследствии огонь быстро перекинулся на 4 бензовоза.
Источник:ООС
Пожар вспыхнул 22 апреля на территории одной из воинских частей в городе Рубежное. Вспыхнул бензобак одного из автомобилей.
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