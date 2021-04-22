В штабе Операции Объединенных сил рассказали, что пожар в воинской части на Луганщине произошел из-за возгорания бензобака автомобиля. Впоследствии огонь быстро перекинулся на 4 бензовоза.

Пожар вспыхнул 22 апреля на территории одной из воинских частей в городе Рубежное. Вспыхнул бензобак одного из автомобилей. Важно В Луганской области произошел пожар в воинской части: фото Новость дополняется...