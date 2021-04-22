У штабі Операції Об'єднаних сил розповіли, що пожежа у військовій частині на Луганщині сталася через займання бензобаку автомобіля. Згодом вогонь швидко перекинувся на 4 бензовози.

Пожежа спалахнула 22 квітня на території однієї із військових частин у місті Рубіжне. Спалахнув бензобак одного з автомобілів.

Важливо На Луганщині трапилася пожежа у військовій частині: фото

Деталі пожежі

Вогонь швидко перекинувся на чотири бензовози, які стояли поруч. Раніше "Суспільне" писало, що на території військової частини пролунало кілька вибухів. Згодом вогонь спалахнув у підсобному приміщенні.

З вогнем боровся особовий склад та техніка ДСНС України. Наразі пожежу ліквідували.

Що відомо про постраждалого

Внаслідок пожежі постраждав військовослужбовець ЗСУ. Його оперативно госпіталізували до лікарні міста Кремінна. Попередньо боєць отримав 14% опіків поверхні тіла. Лікарі оцінюють його стан здоров'я як задовільний.

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