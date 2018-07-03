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Телеканал новостей 24 Программы Pro новости

ООС прикрыла масштабную схему поставки контрабанды на оккупированные территории

Pro новости 44 Читати новину українською

В программе "Pro новости" за 2 июля – командование Операции объединенных сил приостановило деятельность гуманитарно-логистического центра на контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" в Донецкой области. Об этом рассказал в эфире 24 канала военный журналист Евгений Назаренко.

Также в выпуске:

В законе об алиментах депутаты скрыли "зеленую" поправку.

Жилье народных депутатов.

В частном лагере на Киевщине отравились 12 детей, одна девочка в коме.

Теги: Новости Донецка Война на Донбассе Pro новости Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
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