ООС прикрыла масштабную схему поставки контрабанды на оккупированные территории

В программе "Pro новости" за 2 июля – командование Операции объединенных сил приостановило деятельность гуманитарно-логистического центра на контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" в Донецкой области. Об этом рассказал в эфире 24 канала военный журналист Евгений Назаренко.

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