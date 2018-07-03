ООС прикрило масштабну схему з постачання контрабанди на окуповані території

У програмі "Pro новини" за 2 липня – командування Операції об’єднаних сил призупинило діяльність гуманітарно-логістичного центру на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорськ" на Донеччині. Більше про це розповів в ефірі 24 каналу військовий журналіст Євген Назаренко.

Також у випуску: У законі про аліменти депутати приховали "зелену" поправку. Житло народних депутатів. У приватному таборі на Київщині отруїлися 12 дітей, одна дівчинка в комі.