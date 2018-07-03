ООС прикрило масштабну схему з постачання контрабанди на окуповані території

ООС прикрило масштабну схему з постачання контрабанди на окуповані територіїPro новини 77 Читать новость на русском
У програмі "Pro новини" за 2 липня – командування Операції об’єднаних сил призупинило діяльність гуманітарно-логістичного центру на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорськ" на Донеччині. Більше про це розповів в ефірі 24 каналу військовий журналіст Євген Назаренко.
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Джерело: 24 канал
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