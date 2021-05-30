Люди вышли на улицу, чтобы добиться справедливого суда для активиста Стерненко. Всего на акции собрались сотни неравнодушных.

Важно Приговор по делу Стерненко огласят в конце мая: активист готовит акцию

Что происходит на Банковой

Перед началом акции возле Офиса Президента усилили количество правоохранителей. Неподалеку от здания припарковали несколько десятков автозаков, а у фасада ОПУ установили ограждение.

Перед входом на территорию активистов сканируют металлодетектором, а все личные вещи проверяют.

Протест в поддержку Стерненко на Банковой / Фото Артура Зайонца для 24 канала

Смотрите прямую трансляцию с акции на Банковой:

Акция во Львове

Поддержать Стерненко решили не только в Киеве, но и в других городах Украины. Так, во Львове на Площадь Рынок вышли несколько десятков человек с плакатами "Руки прочь от украинских активистов", "Стерненко волю", "Покажите нам справедливость" и тому подобное.



Во Львове люди вышли на акцию за справедливый суд для Стерненко / Фото Зореславы Губарь для 24 канала



Акция проходит у стен ратуши / Фото Зореславы Губарь для 24 канала

Стерненко отреагировал на акции

Сам активист на своей странице в фейсбуке поблагодарил сторонников за то, что они собрались на акцию.

Организаторы акции ранее заявили, что в понедельник, 31 мая, Стерненко могут посадить в тюрьму по делу "о 300 гривен".

Наши источники также подтверждают, что Стерненко в понедельник посадят. Решение уже написано,

– подчеркнули организаторы.

Интересно! Речь идет о деле, по которому Сергея Стерненко обвинили в похищении бывшего депутата райсовета Сергея Щербича. Сделал он это для того, чтобы якобы завладеть 300 гривнами чиновника.

Добавим, что 21 мая в Апелляционном суде Одессы закончились прения сторон по делу против Стерненко. Судьи ушли в совещательную комнату и должны собраться на заседание 31 мая в 14:00.

Дело Стерненко: все, что стоит знать

23 февраля 2021 года Приморский суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы. Стерненко же назвал дело политизированным. Он обвинил мэра Одессы Геннадия Труханова, генпрокурора Ирину Венедиктову и заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова в давлении на суд.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения заключенному активисту и отправил его под круглосуточный домашний арест. Заметим, заключение Стерненко сопровождалось протестами в Киеве и ряде городов Украины.



В чем обвиняют Сергея Стерненко / инфографика 24 канала