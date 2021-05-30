Люди вийшли на вулицю, аби домогтися справедливого суду для активіста Стерненка. Загалом на акції зібралися сотні небайдужих.

Важливо Вирок у справі Стерненка оголосять наприкінці травня: активіст готує акцію

Що відбувається на Банковій

Перед початком акції біля Офісу Президента посилили кількість правоохоронців. Неподалік будівлі припаркували кілька десятків автозаків, а біля фасаду ОПУ встановили огорожу.

Перед входом на територію активістів сканують металодетектором, а усі особисті речі перевіряють.

Протест на підтримку Стерненка на Банковій / Фото Артура Зайонца для 24 каналу

Дивіться пряму трансляцію з акції на Банковій:

Акція у Львові

Підтримати Стерненка вирішили не лише у Києві, а й в інших містах України. Так, у Львові на площу Ринок вийшли кілька десятків людей з плакатами "Руки геть від українських активістів", "Стерненку волю", "Покажіть нам справедливість" тощо.



У Львові люди вийшли на акцію за справедливий суд для Стерненка / Фото Зореслави Губарь для 24 каналу



Акція відбувається біля стін ратуші / Фото Зореслави Губарь для 24 каналу

Стерненко відреагував на акції

Сам активіст на своїй сторінці у фейсбуці подякував прихильникам за те, що вони зібралися на акцію.

Організатори акції раніше заявили, що у понеділок, 31 травня, Стерненка можуть посадити до в'язниці у справі "про 300 гривень".

Наші джерела також підтверджують, що Стерненка у понеділок посадять. Рішення вже написане,

– наголосили організатори.

Цікаво! Мовиться про справу, за якою Сергія Стерненка звинуватили у викраденні колишнього депутата райради Сергія Щербича. Зробив він це для того, щоб нібито заволодіти 300 гривнями чиновника.

Додамо, що 21 травня в Апеляційному суді Одеси закінчилися дебати сторін у справі проти Стерненка. Судді пішли до нарадчої кімнати й мають зібратися на засідання 31 травня о 14:00.

Справи Стерненка: все, що варто знати

23 лютого 2021 року Приморський суд Одеси засудив активіста Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі. Стерненко ж назвав справу політизованою. Він звинуватив мера Одеси Геннадія Труханова, генпрокурорку Ірину Венедіктову та заступника голови Офісу Президента Олега Татарова в тиску на суд.

9 квітня Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід ув'язненому активісту і відправив його під цілодобовий домашній арешт. Зауважимо, ув'язнення Стерненка супроводжувалося протестами у Києві та низці міст України.



У чому звинувачують Сергія Стерненка / Інфографіка 24 каналу