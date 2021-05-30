Люди вийшли на вулицю, аби домогтися справедливого суду для активіста Стерненка. Загалом на акції зібралися сотні небайдужих. 

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Що відбувається на Банковій

Перед початком акції біля Офісу Президента посилили кількість правоохоронців. Неподалік будівлі припаркували кілька десятків автозаків, а біля фасаду ОПУ встановили огорожу.

Перед входом на територію активістів сканують металодетектором, а усі особисті речі перевіряють.  

Протест на підтримку Стерненка на Банковій / Фото Артура Зайонца для 24 каналу

 

Дивіться пряму трансляцію з акції на Банковій:

Акція у Львові

Підтримати Стерненка вирішили не лише у Києві, а й в інших містах України. Так, у Львові на площу Ринок вийшли кілька десятків людей з плакатами "Руки геть від українських активістів", "Стерненку волю", "Покажіть нам справедливість" тощо.


У Львові люди вийшли на акцію за справедливий суд для Стерненка / Фото Зореслави Губарь для 24 каналу


Акція відбувається біля стін ратуші / Фото Зореслави Губарь для 24 каналу

Стерненко відреагував на акції

Сам активіст на своїй сторінці у фейсбуці подякував прихильникам за те, що вони зібралися на акцію.

Організатори акції раніше заявили, що у понеділок, 31 травня, Стерненка можуть посадити до в'язниці у справі "про 300 гривень".

Наші джерела також підтверджують, що Стерненка у понеділок посадять. Рішення вже написане,
– наголосили організатори.

Додамо, що 21 травня в Апеляційному суді Одеси закінчилися дебати сторін у справі проти Стерненка. Судді пішли до нарадчої кімнати й мають зібратися на засідання 31 травня о 14:00. 

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У чому звинувачують Сергія Стерненка
У чому звинувачують Сергія Стерненка / Інфографіка 24 каналу