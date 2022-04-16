Мост у Стоянки взорвали 26 февраля. Теперь движение по Житомирской трассе восстановят.
Заметьте На въезде в Киев образовались километровые пробки: власть призывает людей еще не возвращаться
Тимошенко в соцсети уже показал кадры с места восстановления.
Стоянка. Мост будет открыт в ближайшие дни,
– написал он.
Как готовятся к открытию моста в Стоянке: смотрите видео
Александр Кубраков – министр инфраструктуры Украины – 12 апреля рассказал, что временный проезд через переправу возле села Стоянка откроют уже в начале следующей недели.
Важно – Киев готовят к Пасхе: смотрите видео