Міст біля Стоянки підірвали 26 лютого. Тепер рух Житомирською трасою відновлять.
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Тимошенко у соцмережі вже показав кадри з місця відновлення.
Стоянка. Міст буде відкрито найближчими днями,
– написав він.
Як готуються до відкриття мосту в Стоянці: дивіться відео
Олександр Кубраков – міністр інфраструктури України – 12 квітня розповів, що тимчасовий проїзд через переправу біля села Стоянка відкриють вже на початку наступного тижня.
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