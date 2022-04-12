Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

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За його словами, дорожники уже завершують зведення цієї тимчасової переправи. Паралельно демонтують зруйнований міст на трасі.

На звільнених від російських окупантів територіях дорожники відновлюють критично важливі логістичні маршрути. Житомирська траса – одна з основних транспортних артерій країни,

– зазначив Кубраков.

Міст поблизу Стоянки на цій трасі зруйновано ще в перші дні війни, через це було відрізано транспортне сполучення з Києвом.

Відновлювальні роботи на Житомирській трасі ведуться майже тиждень: її прибирають, розчищають від понівечених автівок та техніки.

Нагадаємо, раніше Олександр Кубраков розповів про старт відбудови дороги М-01 Київ – Чернігів, яка є важливим логістичним маршрутом для всього регіону.

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