В Офисе президента усиленно проводят собеседования с кандидатами на должности министров обороны, соцполитики и стратегических отраслей. Как сообщил источник СМИ, на данный момент отбор не принес результатов.

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Кандидатов ищут, но это нелегко

В публикации говорится, что кандидатов сложно отбирать. Мол, украинская элита имеет общий недостаток "завышенная самооценка и заниженные профессиональные качества".

Несколько собеседований уже провели специалисты, впрочем выделить кандидатов не получилось.

Пока есть только лонг-лист касательно кандидатов. Это небыстрый процесс (поиск следующих министров – "НВ"),

– сказал источник, которого СМИ называют "высокопоставленным чиновником".

Также этот собеседник отметил, что после попадания информации в СМИ о возможной отставке некоторые министры "перестали работать, а взялись за интриги".

Кроме того, источник сообщил, что "тройка": президент Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир и глава ОП Андрей Ермак не собираются на обсуждение кандидатур министров. В Офисе президента для этого сформированы профильные и экспертные комиссии.

О том, когда могут произойти первые назначения – информации нет.

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