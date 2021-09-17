В Офисе президента усиленно проводят собеседования с кандидатами на должности министров обороны, соцполитики и стратегических отраслей. Как сообщил источник СМИ, на данный момент отбор не принес результатов.
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Кандидатов ищут, но это нелегко
В публикации говорится, что кандидатов сложно отбирать. Мол, украинская элита имеет общий недостаток "завышенная самооценка и заниженные профессиональные качества".
Несколько собеседований уже провели специалисты, впрочем выделить кандидатов не получилось.
Пока есть только лонг-лист касательно кандидатов. Это небыстрый процесс (поиск следующих министров – "НВ"),
– сказал источник, которого СМИ называют "высокопоставленным чиновником".
Также этот собеседник отметил, что после попадания информации в СМИ о возможной отставке некоторые министры "перестали работать, а взялись за интриги".
Кроме того, источник сообщил, что "тройка": президент Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир и глава ОП Андрей Ермак не собираются на обсуждение кандидатур министров. В Офисе президента для этого сформированы профильные и экспертные комиссии.
О том, когда могут произойти первые назначения – информации нет.
Вероятные кадровые изменения в правительстве Шмыгаля
- В начале сентября СМИ, ссылаясь на источники во власти, стали активно писать о смене трех министров в правительстве Дениса Шмыгаля.
- Речь идет об увольнении министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.
- О возможных изменениях в правительстве говорили и президент Владимир Зеленский и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.