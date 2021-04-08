В Офисе Президента заявили, что точного ответа относительно второго президентского срока Владимира Зеленского еще нет. Так как действующий глава Украины еще не принял никакое решение.

Соответствующий вопрос "накрутили" средства массовой информации. Об этом в интервью заявил заместитель главі ОП Кирилл Тимошенко.

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Зеленский не решил, пойдет ли на второй срок

По его словам, соответствующий вопрос еще не решен. Как только Зеленский решит – об этом сразу узнает его команда и все граждане Украины.

Можно сказать, он (вопрос – 24 канал) немного накручен СМИ, какими-то конспиративными мыслями в телеграме. Решение будет принимать лично президент. Когда он его примет, я думаю, что скажет не только своей команде, но и в целом населению Украины,

– отметил Тимошенко.

Напомним, что в течение президентской кампании 2019 года Зеленский заявил, что останется только на один срок. Но позже он сказал, что ему не хватит одной каденции, чтобы выполнить все свои предвыборные обещания.

Вторая каденция Зеленского

Впервые Зеленский заговорил о второй каденции в конце мая 2020 года, отметив, что подумает над этим.

Его жена отметила, что ее муж не обсуждал с ней эту тему.

Народный депутат Гео Лерос заявил, что во время своего дня рождения Президент Украины сообщил, что планирует идти на второй срок.

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