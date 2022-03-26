Об этом сегодня заявил Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил во время выступления перед американской аналитической организацией Atlantic Council, исследующей международные отношения атлантического сообщества и проблемы международной безопасности.

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Основа российского режима – террор

Ермак отметил, что пора называть вещи своими именами. И, учитывая, что террор – основа путинского режима и основа российской государственности, следует официально признать, что Россия – государство-террорист.

Я призываю партнеров: пора признать Российскую Федерацию государством-террористом. Официально,

– говорится в его обращении.

Он добавил, что Россия – это преступная организация. И это признание необходимо, чтобы впоследствии страна-агрессор понесла ответственность за все совершенные преступления.

Также Ермак подчеркнул, что Украина обязательно устоит перед российской угрозой. Ведь эта война для всех нас – народная. Нужно наказать тиранию, признающую только право силы, а не силу права.

Обратите внимание – В результате российского вторжения уже погибли 136 украинских детей