Внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил об этом во время брифинга.

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Он просит вывешивать флаги там, где вы не считаете опасным.

Мы должны демонстрировать солидарность, а государственный флаг – это едва ли не самый большой ее символ,

– сказал Арестович.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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