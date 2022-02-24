Внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил об этом во время брифинга.
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Он просит вывешивать флаги там, где вы не считаете опасным.
Мы должны демонстрировать солидарность, а государственный флаг – это едва ли не самый большой ее символ,
– сказал Арестович.
Что известно о нападении России на Украину: главное
- Около 4 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил "специальную военную операцию на Донбассе". По его словам, это связано с необходимостью "демилитаризации и денацификации Украины".
- После этого оккупанты начали обстреливать военные объекты и крупные украинские города.
- Военные ПВО сбили несколько ракет и беспилотников над Киевом. Некоторые ракеты все же попали на территорию военной базы под Броварами и Васильковом.
- Кроме того, под обстрел попали аэродромы и военные базы во многих городах Украины. На территории Луганщины, Сумщины, Черниговщины и Харьковщины в наступление перешли также сухопутные войска РФ. Сейчас продолжаются бои, однако в ГПСУ и ВСУ ситуацию называют контролируемой.