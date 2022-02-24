Позаштатний радник голови Офісу Президента Олексій Арестович заявив про це під час брифінгу.

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Він просить вивішувати прапори там, де ви не вважаєте небезпечним.

Ми маємо демонструвати солідарність, а державний прапор – це чи не найбільший її символ,

– сказав Арестович.

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