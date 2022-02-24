Позаштатний радник голови Офісу Президента Олексій Арестович заявив про це під час брифінгу.
До теми Де в Україні можна сховатися від російський обстрілів: карта укриттів
Він просить вивішувати прапори там, де ви не вважаєте небезпечним.
Ми маємо демонструвати солідарність, а державний прапор – це чи не найбільший її символ,
– сказав Арестович.
Що відомо про напад Росії на Україну: головне
- Близько 4 ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив "спеціальну військову операцію на Донбасі". За його словами, це пов'язано з необхідністю "демілітаризації та денацифікації України".
- Після цього окупанти почали обстрілювати війьскові об'єкти та великих українських міст.
- Військові ППО збили кілька ракет та безпілотників над Києвом. Деякі ракети все ж таки потрапили на територію військової бази під Броварами та Васильковом.
- Крім того, під обстріл потрапили аеродроми та військові бази у багатьох містах України. На території Луганщини, Сумщини, Чернігівщини та Харківщини у наступ перейшли також сухопутні війська РФ. Наразі тривають бої, однак у ДПСУ та ЗСУ ситуацію називають контрольованою.