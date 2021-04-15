ОП обсудил с официальным Мадридом напряжение у границы: премьер Испании приедет в Киев
Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква провел телефонные переговоры с советницей премьера Испании Эммой Апариси. Главной темой разговора стало напряжение из-за войска России у украинской границы. Также Жовква и Апариси обсудили визит премьера Испании в Киев.
Источник:Офис Президента
В Мадриде тоже обеспокоены развитием событий в украинско-российских отношениях. Апариси подчеркнула, что Испания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
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Педро Санчес намерен посетить Киев
Представители Украины и Испании обсудили ключевые элементы и наполнение предстоящего визита испанского премьера Педро Санчеса в Киев. В частности, говорилось о подготовке двусторонних документов.
Игорь Жовква надеется, что руководство Испании примет участие в саммите "Крымской платформы" в августе 2021 года.
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Что известно о войсках России у украинской границы
О росте военного напряжения сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в начале апреля. Украинские разведчики говорят, что вскоре количество российских военных может вырасти до 110 тысяч. Поддержку Украине в противостоянии с Россией выразили страны-члены НАТО.
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