Красная линия Украины – это государственная граница, – Кулеба о возможном наступлении России
Дмитрий Кулеба убежден, что красной линией Украины является государственная граница. Поэтому ее пересечение будет иметь последствия. Об этом глава МИД сказал в контексте размещения российских войск вблизи украинской границы.
Источник:24 канал
Дмитрий Кулеба надеется, что дипломатические меры помогут предотвратить стягивание войск России к украинской границе. Об этом он рассказал 15 апреля на совместной пресс-конференции министров иностранных дел Украины, Эстонии, Латвии и Литвы.
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Что делает Украина, чтобы предотвратить вторжение России
Красная линия Украины – это государственная граница. Если Россия пересекает границу, тогда она должна нести последствия,
– убежден министр.
И Дмитрий Кулеба говорит, что сейчас все действия направлены на то, чтобы демотивировать Россию до обострения ситуации. К тому же действия происходят на всех уровнях – на двусторонних, многосторонних, региональных.
Латвия поддерживает Украину
Поддержку Украины выразил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он отметил, что Украина права.
"Сейчас есть только одна сторона, которая должна деэскалировать свои действия. Это Россия", – убежден министр.
Дипломат также добавил, что партнеры и друзья готовы поддержать Украину.
Украина права в юридическом и моральном плане. И мы подчеркивали это в международных организациях,
– отметил министр МИД Латвии.
Коротко об обострении ситуации
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия стягивает армию к украинским границам. Делает это под видом "боевых учений".
- На следующий день США заявили, что "глубоко обеспокоены".
- 14 апреля представитель миссии США в ОБСЕ Кортни Австриян сообщила, что Россия перебросила дополнительно в Крым 15 – 25 тысяч своих военных.
- Недавно украинская разведка сообщила, что до 20 апреля Россия стянет до границ с Украиной 110 тысяч военных.
- Подробнее о действиях России и реакции мира читайте по ссылке.
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