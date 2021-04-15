Дмитрий Кулеба убежден, что красной линией Украины является государственная граница. Поэтому ее пересечение будет иметь последствия. Об этом глава МИД сказал в контексте размещения российских войск вблизи украинской границы.

Дмитрий Кулеба надеется, что дипломатические меры помогут предотвратить стягивание войск России к украинской границе. Об этом он рассказал 15 апреля на совместной пресс-конференции министров иностранных дел Украины, Эстонии, Латвии и Литвы.

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Что делает Украина, чтобы предотвратить вторжение России

Красная линия Украины – это государственная граница. Если Россия пересекает границу, тогда она должна нести последствия,

– убежден министр.

И Дмитрий Кулеба говорит, что сейчас все действия направлены на то, чтобы демотивировать Россию до обострения ситуации. К тому же действия происходят на всех уровнях – на двусторонних, многосторонних, региональных.

Обратите внимание! 14 апреля в МИД сообщили, что министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы прилетят в Украину с рабочим визитом. Цель – продемонстрировать солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий России.

Латвия поддерживает Украину

Поддержку Украины выразил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он отметил, что Украина права.

"Сейчас есть только одна сторона, которая должна деэскалировать свои действия. Это Россия", – убежден министр.

Дипломат также добавил, что партнеры и друзья готовы поддержать Украину.

Важно! Дмитрий Кулеба заявил, что нужно увеличить количество заявлений от представителей Евросоюза касательно российской агрессии против Украины. Все для того, чтобы Россия получила сигнал о болезненных последствиях своих действий.

Украина права в юридическом и моральном плане. И мы подчеркивали это в международных организациях,

– отметил министр МИД Латвии.

Коротко об обострении ситуации