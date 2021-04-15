Дмитро Кулеба переконаний, що червоною лінією України є державний кордон. Натомість його перетин матиме наслідки. Про це очільник МЗС сказав у контексті розміщення російських військ поблизу українського кордону.

Дмитро Кулеба сподівається, що дипломатичні заходи допоможуть запобігти стягуванню військ Росії до українського кордону. Про це він розповів 15 квітня на спільній пресконференції міністрів закордонних справ України, Естонії, Латвії та Литви.

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Що робить Україна, щоб запобігти вторгненню Росії

Червона лінія України – це державний кордон. Якщо Росія перетинає кордон, тоді вона має понести наслідки,

– переконаний міністр.

Та Дмитро Кулеба каже, що зараз усі дії направлені на те, щоб демотивувати Росію до загострення ситуації. До того ж дії відбуваються на всіх рівнях – на двосторонніх, багатосторонніх, регіональних.