Так, уже было введено 6 пакетов санкций, на очереди седьмой. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, какие именно ограничения может содержать очередной пакет санкций против России.

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Какие ограничения могут быть в 7 пакете санкций против России

По словам Ермака, в Европейском Союзе уже приступили к работе над седьмым пакетом санкций против России.

Седьмой пакет санкций против России это наш приоритет. Как сообщил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, ЕС уже начал работу над ним,

– написал он.

Новые ограничения должны касаться:

российского газа;

расширение списка банков, которые отключат от SWIFT, в частности – "Газпромбанк".

ЕС утвердил шестой пакет санкций: что он предусматривает