ОП запустил веб-платформу, которая собирает информацию о нарушении прав человека

Для эффективного сбора и обработки информации о нарушении прав человека в Россией во время войны с Украиной создана веб-платформа.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак вечером среды, 9 марта.

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Собранные факты будут использованы в качестве доказательств для защиты и представительства Украины в Европейском суде по правам человека и Международном суде ООН,

– сказал руководитель ОП.

Президент Владимир Зеленский своим указом уже уполномочил ответственных лиц на представление и защиту интересов Украины в Международном суде ООН по делу против России по обвинениям в геноциде.

Украина получила поддержку партнеров

Украина заручилась поддержкой партнеров и в короткие сроки создала межправительственную платформу, которая поможет собрать доказательства нарушения прав человека в нашей стране.

Полученная информация позволит привлечь Россию к ответственности и отстаивать интересы Украины на международных судебных площадках,

– отметили в Офисе Президента.

Для того чтобы зафиксировать нарушения прав человека и/или совершенное преступление необходимо:

заполнить форму,

описать факт нарушения прав человека захватчиком,

приобщить имеющиеся улики: фото-, видеоматериалы, документы, информацию о свидетелях, жертвах.

Вся информация и свидетели, которые предоставят ее, будут находиться под надежной защитой. Сведения будут обработаны квалифицированной командой юристов и подготовлены для защиты интересов нашего государства.

Доказательная база будет использована только в судебных делах против России с соблюдением международных стандартов правосудия.

Минюст ведет активную юридическую работу 8 лет

Заместитель министра юстиции по европейской интеграции Валерия Коломиец отметила, что Минюст в течение восьми лет проводит эффективную юридическую войну против России на площадке ЕСПЧ.

В первую неделю с начала полномасштабных военных действий РФ на территории Украины мы убедили суд применить меры предосторожности против России, действие которых теперь автоматически распространяется на каждое индивидуальное заявление, что люди уже подают в Суд против РФ. Запуск этого портала поможет нам более эффективно и быстро наладить работу по защите прав людей Украины во время военной агрессии страны-оккупанта,

– добавила она.

Для сбора и обработки информации о нарушении прав человека Россией создана вебплатформа – https://humanrights.gov.ua/

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