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Опальный Онищенко заявил, что имеет записи угроз Порошенко

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Александр Онищенко
Александр Онищенко / Фото из свободных источников

Нардеп-беглец Александр Онищенко заявил, что имеет записи разговора с президентом Петром Порошенко, на которых он якобы угрожает депутату.

Об этом он рассказал в интервью​ ТСН.

Якобы, гарант угрожал ему уголовным преследованием, если Онищенко не будет голосовать за определенные президентские законопроекты.

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"Есть одна запись, где Порошенко грозит мне уголовными делами, если кто-то не будет голосовать за его законодательство", — заявил Онищенко.

На вопрос, должен был ли кто-то еще голосовать за законопроекты президента Порошенко под натиском, в частности лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, нардеп-беглец не ответил.

Неважно. Я считаю, что эта запись прольет свет на мое уголовное дело. 8 июня состоялась эта беседа. За неделю до того, как начали арестовывать моих людей. На записи Порошенко говорит, что в одной руке у него законопроекты, за которые надо голосовать, а в другой — уголовное дело на Александра,
— сказал он.

По словам Онищенко, речь шла о голосовании за непопулярные инициативы, которые впоследствии таки приняли. Среди них — законопроекты о Донбассе, пенсионной реформе и тарифах.

Я так понимаю, это были законопроекты, которые требовал Международный валютный фонд. Порошенко нужны деньги МВФ,
— подытожил Онищенко.

Кто такой Александр Онищенко? Он является фигурантом газового дела. Его подозревают в хищении госсредств на более миллиарда гривен. Почти два года нардеп скрывается от следствия за рубежом. Ранее он также заявлял, что имеет компромат на президента. Якобы, в течение года Онищенко записывал разговоры с Порошенко на часы с диктофоном. И есть доказательства того, что глава государства скупал голоса парламентариев для принятия нужных ему законопроектов. 6 декабря 2016 в сети появилась аудиозапись разговора, голоса на которой похожи на голоса нардепа беглого Александра Онищенко и депутата от "Воля народа" Олеся Довгого, который выступает якобы переговорщиком от Петра Порошенко. Записи Онищенко обещал передать спецслужбам США.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Александр Онищенко "Компромат" Онищенко
Источник: 24 Канал
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