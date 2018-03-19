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Опальний Онищенко заявив, що має записи погроз Порошенка

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Олександр Онищенко
Олександр Онищенко / Фото з відкритих джерел

Нардеп-втікач Олександр Онищенко заявив, що має записи розмови з президентом Петром Порошенком, на яких він нібито погрожує депутату.

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.

Мовляв, гарант погрожував йому кримінальним переслідуванням, якщо Онищенко не голосуватиме за певні президентські законопроекти.

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"Є один запис, де Порошенко погрожує мені кримінальними справами, якщо дехто не буде голосувати за його законодавство", — заявив Онищенко.

На запитання, чи мав хтось ще голосувати за законопроекти президента Порошенка під натиском, зокрема лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, нардеп-втікач не відповів.

Не важливо. Я вважаю, що цей запис проллє світло на мою кримінальну справу. 8 червня відбулася ця розмова. За тиждень до того, як почали арештовувати моїх людей. На записі Порошенко говорить, що в одній руці у нього законопроекти, за які треба голосувати, а в іншій — кримінальна справа на Олександра,
— сказав він.

За словами Онищенка, йшлося про голосування за непопулярні ініціативи, які згодом таки ухвалили. Серед них – законопроекти щодо Донбасу, пенсійної реформи та тарифів.

Я так розумію, це були законопроекти, які вимагав Міжнародний валютний фонд. Порошенку потрібні гроші МВФ,
— підсумував Онищенко.

Хто такий Олександр Онищенко? Він є фігурантом газової справи. Його підозрюють у розкраданні держкоштів на понад мільярд гривень. Майже два роки нардеп переховується від слідства за кордоном. Раніше він також заявляв, що має компромат на президента. Мовляв, протягом року Онищенко записував розмови із Порошенком на годинник із диктофоном. І має докази того, що глава держави скуповував голоси парламентарів для ухвалення потрібних йому законопроектів. 6 грудня 2016 року в мережі з'явився аудіозапис розмови, голоси на якій схожі на голоси нардепа-втікача Олександра Онищенка та депутата від "Волі народу" Олеся Довгого, який виступає нібито переговірником від Петра Порошенка. Записи Онищенко обіцяв передати спецслужбам США.

Теги: Новини України Новини політики "Компромат" Онищенка Олександр Онищенко Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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