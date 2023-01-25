В Украине обнаружили опасное печенье: содержит вещество, которое может вызвать паралич

В Украине с помощью системы быстрого оповещения пищевых продуктов и кормов (RASFF) удалось обнаружить опасное импортное печенье на прилавках украинских магазинов. В нем обнаружили высокое содержание акриламида – вещества, обладающего сильными нейротоксическими свойствами, которые могут привести даже к параличу.

Поэтому Госпродпотребслужба предупредила операторов рынка, что необходимо опасное лакомство "Apetitki Petit Beurre" срочно снять с прилавков магазинов. А также дала не более двух рабочих дней, чтобы в письменном виде информировать об обнаруженном несоответствии.

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Чем опасно лакомство

В этом печенье обнаружили органическое соединение акриламид, амид акриловой кислоты состава CH2CHCONH2. Оно обладает высокой растворимостью в воде и спиртах, а также проявляет сильные нейротоксические свойства.

После поражения им у человека могут проявляться:

усиленное потоотделение на руках и ногах,

онемение конечностей,

даже паралич конечностей.

Если же контакт акриламида произошел с глазами, то соединение может повлечь за собой поражение конюктивы и повреждение роговицы глаза. А вдыхание его пара или пыли может привести после скрытого периода к серьезному поражению нервной системы.

При этом характерной особенностью акриламида является то, что признаки отравления проявляются только после скрытого периода, который может длиться от нескольких дней до недель.

Откуда это печенье попало в Украину

В Госпродпотребслужбе сообщили, что лакомство с опасным содержанием было изготовлено в Румынии, а привезено из Польши. Более того, сообщили и больше данных, чтобы покупатели были бдительными:

производитель: Ro Star SA, Romania,

оптовик: VYV DISTRIBUTION Sp. z o.o., Poland,

получатель: ООО "Львовимпорт", ул. Владимира Великого, 2, г. Львов, 79021.

Поэтому в случае обнаружения этого печенья в магазинах покупателей призывали обращаться в Главное управление Госпродпотребслужбы или в территориальные управления.



Как выглядит упаковка опасного лакомства / Фото с фейсбук-страницы Госпродпотребслужбы