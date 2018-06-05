Опасное сальто: агент ФБР случайно во время танца подстрелил человека – видео

В США агент ФБР, развлекаясь в баре, случайно подстрелил одного из посетителей.

Инцидент произошел в городе Денвере (Колорадо, США).

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В одном из баров агент ФБР, танцуя, решил еще и выполнить сальто.

Во время этого искусного движения у него из-за пояса выпал пистолет.

Когда мужчина пытался его подобрать, оружие выскользнуло и, ударившись о землю выстрелило.

Местные СМИ сообщают, что один из мужчин, который стоял в толпе получил пулю в ногу. Его госпитализировали, но ранение оказалось не слишком серьезным.

Смотрите видео, как у агента ФБР выстрелил пистолет во время сальто: