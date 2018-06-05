Небезпечне сальто: агент ФБР під час танцю випадково підстрелив людину – відео
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У США агент ФБР, розважаючись у барі, випадково підстрелив одного з відвідувачів.
Інцидент стався у місті Денвері (Колорадо, США).
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В одному з барів агент ФБР, танцюючи, вирішив ще й виконати сальто.
Під час цього майстерного руху у нього з-за поясу випав пістолет.
Коли чоловік намагався його підібрати, зброя вислизнула і вдарившись об землю вистрелила.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що один з чоловіків, який стояв у натовпі отримав кулю в ногу. Його госпіталізували, проте поранення виявилось не надто серйозним.
Дивіться відео, як в агента ФБР вистрелив пістолет під час сальто:
Джерело: 24 Канал
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