Небезпечне сальто: агент ФБР під час танцю випадково підстрелив людину – відео

У США агент ФБР, розважаючись у барі, випадково підстрелив одного з відвідувачів.

Інцидент стався у місті Денвері (Колорадо, США).

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В одному з барів агент ФБР, танцюючи, вирішив ще й виконати сальто.

Під час цього майстерного руху у нього з-за поясу випав пістолет.

Коли чоловік намагався його підібрати, зброя вислизнула і вдарившись об землю вистрелила.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що один з чоловіків, який стояв у натовпі отримав кулю в ногу. Його госпіталізували, проте поранення виявилось не надто серйозним.

Дивіться відео, як в агента ФБР вистрелив пістолет під час сальто: