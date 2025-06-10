Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
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На Черниговщине после атаки БПЛА обнаружены опасные боеприпасы
В полиции отметили, что взрывоопасные предметы могут использоваться враждебными силами для поражения любого из регионов страны.
Риск чрезвычайно высок из-за того, что время взрыва таких боеприпасов неизвестно. Внимательно посмотрите на фото – так могут выглядеть эти взрывоопасные предметы,
– говорится в сообщении.
Полиция Черниговщины призывает граждан: если вы увидели подозрительный предмет, не подходите, не трогайте, звоните по телефону 101, 102 или 112.
На Прилуччине после атаки БПЛА обнаружены опасные боеприпасы / Фото Нацполиции
Правоохранители рассказали, что взрывоопасный предмет похож на трубу с квадратными насечками на корпусе. Их диаметр около 5 сантиметров, а длина достигает от 35 до 40 сантиметров.
В полиции отметили, что обязательно следует предупредить близких и в случае обнаружения таких боеприпасов – немедленно вызвать экстренные службы.