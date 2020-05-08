Опасный для страны: суд признал кредит от России для Молдовы неконституционным

В Молдове Конституционный суд вынес приговор по соглашению между правительством страны и Россией. Речь идет о кредите в 200 миллионов евро, которые РФ предоставила Молдове.

По решению суда соглашение признали неконституционным. Такое решение приняли 7 мая. Об этом пишет Newsmaker.

Важно У главы МВД Молдовы подтвердили коронавирус

В целом обсуждение длилось 6 часов, после чего Конституционный суд постановил, что соглашение о предоставлении Молдове кредита от Российской Федерации противоречит Конституции.

Приостановить действие закона, которым ратифицировали предоставления кредита, пытался депутат от Демократической партии Молдовы Серджиу Сырбу. В рассмотрении вопроса не участвовал судья КС Эдуард Абабей. Он взял самоотвод, поскольку является родственником министра финансов Сергея Пушкуца, который вел переговоры о подписании кредитного соглашения с РФ.

Что известно о кредите от РФ: главное

В ноябре 2019 года пророссийский премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что в сотрудничестве его страны с Международным валютным фондом может возникнуть "пауза" .

. Россия одобрила выделение кредита Молдове по просьбе президента страны Игоря Додона для поддержки экономики.

для поддержки экономики. Оппозиция называет соглашение опасным для страны. В частности, оно содержит статью, которая предусматривает, что властям придется взять на себя и просроченные долги по одобренным государством займам молдавских компаний перед российскими банками.

Что известно о власти Молдовы?

Пророссийская партия президента Игоря Додона объединилась с проевропейской силой и создала новое правительство. Противоположные по взглядам силы объединились против господствующей Демократической партии и ее лидера-олигарха Владимира Плахотнюка.



Коалиция проголосовала за "освобождение захваченного олигархами государства" и планирует расследовать "отмывание" средств.