Опасный для страны: суд признал кредит от России для Молдовы неконституционным
В Молдове Конституционный суд вынес приговор по соглашению между правительством страны и Россией. Речь идет о кредите в 200 миллионов евро, которые РФ предоставила Молдове.
По решению суда соглашение признали неконституционным. Такое решение приняли 7 мая. Об этом пишет Newsmaker.
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В целом обсуждение длилось 6 часов, после чего Конституционный суд постановил, что соглашение о предоставлении Молдове кредита от Российской Федерации противоречит Конституции.
Приостановить действие закона, которым ратифицировали предоставления кредита, пытался депутат от Демократической партии Молдовы Серджиу Сырбу. В рассмотрении вопроса не участвовал судья КС Эдуард Абабей. Он взял самоотвод, поскольку является родственником министра финансов Сергея Пушкуца, который вел переговоры о подписании кредитного соглашения с РФ.
Что известно о кредите от РФ: главное
- В ноябре 2019 года пророссийский премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что в сотрудничестве его страны с Международным валютным фондом может возникнуть "пауза".
- Россия одобрила выделение кредита Молдове по просьбе президента страны Игоря Додона для поддержки экономики.
- Оппозиция называет соглашение опасным для страны. В частности, оно содержит статью, которая предусматривает, что властям придется взять на себя и просроченные долги по одобренным государством займам молдавских компаний перед российскими банками.
Что известно о власти Молдовы?
Пророссийская партия президента Игоря Додона объединилась с проевропейской силой и создала новое правительство. Противоположные по взглядам силы объединились против господствующей Демократической партии и ее лидера-олигарха Владимира Плахотнюка.
Коалиция проголосовала за "освобождение захваченного олигархами государства" и планирует расследовать "отмывание" средств.