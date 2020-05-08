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      Опасный для страны: суд признал кредит от России для Молдовы неконституционным

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      Россия дала Молдове кредит
      Россия дала Молдове кредит / unimedia.info

      В Молдове Конституционный суд вынес приговор по соглашению между правительством страны и Россией. Речь идет о кредите в 200 миллионов евро, которые РФ предоставила Молдове.

      По решению суда соглашение признали неконституционным. Такое решение приняли 7 мая. Об этом пишет Newsmaker.

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      В целом обсуждение длилось 6 часов, после чего Конституционный суд постановил, что соглашение о предоставлении Молдове кредита от Российской Федерации противоречит Конституции.

      Приостановить действие закона, которым ратифицировали предоставления кредита, пытался депутат от Демократической партии Молдовы Серджиу Сырбу. В рассмотрении вопроса не участвовал судья КС Эдуард Абабей. Он взял самоотвод, поскольку является родственником министра финансов Сергея Пушкуца, который вел переговоры о подписании кредитного соглашения с РФ.

      Что известно о кредите от РФ: главное

      • В ноябре 2019 года пророссийский премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что в сотрудничестве его страны с Международным валютным фондом может возникнуть "пауза".
      • Россия одобрила выделение кредита Молдове по просьбе президента страны Игоря Додона для поддержки экономики.
      • Оппозиция называет соглашение опасным для страны. В частности, оно содержит статью, которая предусматривает, что властям придется взять на себя и просроченные долги по одобренным государством займам молдавских компаний перед российскими банками.

      Что известно о власти Молдовы?
      Пророссийская партия президента Игоря Додона объединилась с проевропейской силой и создала новое правительство. Противоположные по взглядам силы объединились против господствующей Демократической партии и ее лидера-олигарха Владимира Плахотнюка.

      Коалиция проголосовала за "освобождение захваченного олигархами государства" и планирует расследовать "отмывание" средств.

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Конституционный суд Деньги Кредит МВФ Новости России Молдова Новости Украины
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