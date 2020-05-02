У главы МВД Молдовы подтвердили коронавирус

Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заразился коронавирусом. Он чувствует себя хорошо, в госпитализации пока нет необходимости.

Коронавірус у глави МВС Молдови підтвердили 1 травня. Про це у фейсбуці написав сам Павел Войку.

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За його словами, госпіталізація йому наразі не потрібна, адже почувається він задовільно.

У мене підтвердили коронавірус в легкій формі. Зараз я перебуваю вдома, на самоізоляції,

– написав міністр.

Войку також запевнив, що його хвороба не вплине на роботу міністерства. "Всі процеси під контролем, за роботу відповідають держсекретарі та глави відділів", – наголосив глава МВС. Та додав, що попри всі заходи захисту від інфікування коронавірусом не застрахований ніхто.

Коронавірус у Молдові: коротко