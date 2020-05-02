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      У главы МВД Молдовы подтвердили коронавирус

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      У главы МВД Молдовы Павла Войку коронавирус
      У глави МВС Молдови підтвердили коронавірус / ipn.md

      Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заразился коронавирусом. Он чувствует себя хорошо, в госпитализации пока нет необходимости.

      Коронавірус у глави МВС Молдови підтвердили 1 травня. Про це у фейсбуці написав сам Павел Войку.

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      За його словами, госпіталізація йому наразі не потрібна, адже почувається він задовільно.

      У мене підтвердили коронавірус в легкій формі. Зараз я перебуваю вдома, на самоізоляції,
      – написав міністр.

      Войку також запевнив, що його хвороба не вплине на роботу міністерства. "Всі процеси під контролем, за роботу відповідають держсекретарі та глави відділів", – наголосив глава МВС. Та додав, що попри всі заходи захисту від інфікування коронавірусом не застрахований ніхто.

      Коронавірус у Молдові: коротко

      • Станом на 2 травня у країні зафіксували 4 тисяч 52 випадки зараження коронавірусом.
      • Від недуги померли 124 людини, одужати вдалося 1 тисячі 334.
      • 17 березня у Молдові оголосили надзвичайний стан.
      • А вже з 27 квітня там почали послаблювати карантинні обмеження. Зокрема, відновили роботу усіх закладі торгівлі, окрім торговельних центрів та ринків. Також дозволили гуляти у парках, дотримуючись соціальної дистанції.

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Молдова Новости политики
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