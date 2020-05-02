У глави МВС Молдови підтвердили коронавірус
Міністр внутрішніх справ Молдови Павел Войку заразився коронавірусом. Він почувається добре, у госпіталізації наразі немає потреби.
Коронавірус у глави МВС Молдови підтвердили 1 травня. Про це у фейсбуці написав сам Павел Войку.
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За його словами, госпіталізація йому наразі не потрібна, адже почувається він задовільно.
У мене підтвердили коронавірус в легкій формі. Зараз я перебуваю вдома, в самоізоляції,
– написав міністр.
Войку також запевнив, що його хвороба не вплине на роботу міністерства. "Всі процеси під контролем, за роботу відповідають держсекретарі та глави відділів", – наголосив глава МВС. Та додав, що попри всі заходи захисту від інфікування коронавірусом не застрахований ніхто.
Коронавірус у Молдові: коротко
- Станом на 2 травня у країні зафіксували 4 тисяч 52 випадки зараження коронавірусом.
- Від недуги померли 124 людини, одужати вдалося 1 тисячі 334.
- 17 березня у Молдові оголосили надзвичайний стан.
- А вже з 27 квітня там почали послаблювати карантинні обмеження. Зокрема, відновили роботу усіх закладі торгівлі, окрім торговельних центрів та ринків. Також дозволили гуляти у парках, дотримуючись соціальної дистанції.