Небезпечний для країни: суд визнав кредит Росії для Молдови неконституційним

У Молдові Конституційний суд виніс вирок щодо угоди між урядом країни та Росією. Мовиться про кредит у 200 мільйонів євро, які РФ надала Молдові.

За рішенням суду, угоду визнали неконституційною. Таке рішення ухвалили 7 травня. Про це пише Newsmaker.

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Загалом обговорення тривало 6 годин, після чого Конституційний суд постановив, що угода про надання Молдові кредиту від Російської Федерації суперечить Конституції.

Зупинити дію закону, яким ратифікували надання кредиту, намагався депутат від Демократичної партії Молдови Серджіу Сирбу. У розгляді питання не брав участь суддя КС Едуард Абабей. Він взяв самовідвід, оскільки є родичем міністра фінансів Сергія Пушкуце, який вів переговори про підписання кредитної угоди з РФ.

Що відомо про кредит від РФ: головне

У листопаді 2019 року проросійський прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку заявив, що у співпраці його країни з Міжнародним валютним фондом може виникнути "пауза".

Росія схвалила виділення кредиту Молдові на прохання президента країни Ігоря Додона для підтримки економіки.

для підтримки економіки. Опозиція називає угоду небезпечною для країни. Зокрема вона містить статтю, яка передбачає, що владі доведеться взяти на себе і прострочені борги за схваленими державою позиками молдавських компаній перед російськими банками.

Що відомо про владу Молдови?Проросійська партія президента Ігоря Додона об'єдналася з проєвропейською силою і створила новий уряд. Протилежні за поглядами сили об'єдналися проти панівної Демократичної партії та її лідера-олігарха Володимира Плахотнюка.



Коаліція проголосувала за "звільнення захопленої олігархами держави" і планує розслідувати "відмивання" коштів.