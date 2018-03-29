Опасный гость: в Танзании гепард залез в автомобиль туриста

В Танзании во время фото-сафари в автомобиль к туристу залез гепард. Визит опасного гостя удалось снять на видео.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"22-летний турист Бритон Хайес во время фото-сафари в Танзании едва не стал добычей молодых гепардов. Местный проводник посоветовал Хайесу не двигаться и не смотреть животным в глаза, чтобы хищники не считали его угрозой", – говорится в сообщении.

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