Опасный гость: в Танзании гепард залез в автомобиль туриста
В Танзании во время фото-сафари в автомобиль к туристу залез гепард. Визит опасного гостя удалось снять на видео.
Об этом сообщает "Голос Америки".
"22-летний турист Бритон Хайес во время фото-сафари в Танзании едва не стал добычей молодых гепардов. Местный проводник посоветовал Хайесу не двигаться и не смотреть животным в глаза, чтобы хищники не считали его угрозой", – говорится в сообщении.
Читайте также: Во время сафари туристы сняли на видео схватку тигра с медведем: потрясающие кадры
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии